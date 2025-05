Neuchâtel City veut faire mieux que Xamax

C’est l’épopée d’une bande d’amis, d’amoureux du football : le FC Neuchâtel City disputera la finale de la Coupe de Suisse des plus de 40 ans samedi au Mont-sur-Lausanne. Le pensionnaire du Chanet affrontera les vétérans du FC Uzwil-Henau.

Le FC Neuchâtel City est un club particulier, fondé il y a 13 ans, entre d’anciens copains. En l’espace de six saisons, il a grimpé dans la hiérarchie régionale, de la 5e à la 2e ligue neuchâteloise, avant de se retirer du championnat des actifs. Dans l'intervalle, les amis ont vieilli (et les articulations ont commencé à se gripper). Mais ces valeureux footballeurs jouent toujours ensemble en Plus de 30 ans et Plus de 40 ans : deux catégories qui ne sont représentées respectivement que par trois et deux équipes officielles à l’Association neuchâteloise de football. Elles sont beaucoup plus nombreuses dans d’autres cantons, comme au sein de l’association genevoise, qui comprend plusieurs groupes de +30 et +40 ans et organise de vrais championnats. Et pour Neuchâtel City, comme pour toutes les formations vétérans, soulever un trophée de la Coupe de Suisse n’est pas anodin : « À Genève, il y a plus d’une trentaine d’équipes qui jouent ce championnat +40. C’est complètement sérieux et crédible, surtout que l’on parle d’une finale nationale. Et tous les cantons ont envoyé des clubs dans cette Coupe de Suisse », relève Maurus Moser, le président de Neuchâtel City. « On y va pour faire quelque chose de beau. »