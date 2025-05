Neuchâtel Xamax crée sa section féminine

Une nouvelle section va voir le jour à la Maladière. Neuchâtel Xamax annonce jeudi la création de sa section féminine cet été, en collaboration avec l’ASI Audax. Dès la saison prochaine, deux équipes d’actives porteront le maillot « rouge et noir », sous le nom de Xamax Audax Féminin. Ceci marque « une étape importante pour le club et pour le football féminin régional », souligne un communiqué de Neuchâtel Xamax. Le texte ajoute que ce partenariat permettra de « poser des bases solides pour offrir aux joueuses un cadre structuré, compétitif et ambitieux ». Les entraînements débuteront cet été et les premiers matches officiels auront lieu dès le lancement de l’exercice 2025/2026. /comm-gjo