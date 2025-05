Shkelqim Demhasaj jouera encore avec le maillot « rouge et noir » la saison prochaine. Neuchâtel Xamax annonce ce vendredi avoir prolongé le contrat de son attaquant. Mais le club de Challenge League de football ne précise ni la durée de cette prolongation, ni si le numéro 9 était en fin de contrat au terme de l’exercice en cours.

Arrivé l’été dernier à La Maladière, Shkelqim Demhasaj est le joueur le plus décisif du championnat avec dix buts et neuf passes décisives en 31 matches, précise le communiqué. « Je suis très content de poursuivre l’aventure à Neuchâtel. J’espère que nous parviendrons à donner de belles satisfactions au public lors de cette fin de saison et du prochain championnat », déclare le meilleur buteur des « rouge et noir ». /comm-jpp