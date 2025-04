Neuchâtel Xamax obtient sa licence

Neuchâtel Xamax peut aborder la saison prochaine avec sérénité sur le plan administratif. Le club de football « rouge et noir » fait partie des 20 clubs sur 22 qui ont obtenu leur licence de jeu pour les prochains exercices de Super League et de Challenge League. L’annonce a été faite lundi par la Swiss Football League qui a aussi indiqué que sa Commission des licences avait refusé le précieux sésame à Bellinzone et Schaffhouse seulement. Les deux clubs de Challenge League ont vu leur demande être rejetée pour des raisons financières et de procédure. Les deux clubs concernés peuvent faire recours de cette décision jusqu'au mercredi 30 avril 2025.

Notons enfin que les clubs de Promotion League du FC Bienne et de Rapperswil-Jona ont obtenu une licence pour jouer en Challenge League la saison prochaine s’ils sont promus. Troisième club en lice pour la promotion en deuxième division, Kriens a été débouté par le Commission des licences de la SFL. /comm-dpi