Xamax veut montrer un beau visage contre Thoune

Pour cette rencontre contre Thoune, l’entraîneur Anthony Braizat pourra compter sur les retours de blessures de Samir Ramizi, Guillaume Furrer et Paschal Onyekachi. Yoan Epitaux et Ismaël Sidibé sont blessés, alors que Mickaël Facchinetti et Jonathan Fontana sont incertains.





Un rôle de mentor un peu malgré lui

Âgé de 35 ans, Koro Koné est l’un des plus expérimentés du vestiaire xamaxien. Il a donc, un peu naturellement, le rôle de conseiller ses coéquipiers et notamment les plus jeunes d’entre eux. « On a beaucoup de jeunes qui montent en puissance et c’est bien qu’il y ait aussi quelques anciens pour les encadrer », relève l’attaquant ivoirien. On pense notamment à Altin Azemi, âgé de seulement 15 ans. Malgré leurs deux décennies d’écart, les deux Xamaxiens s’entendent bien. « C’est vrai qu’il est timide, mais on a réussi à bien l’encadrer et il se lâche un peu dans les vestiaires et aussi à l’entraînement », lance Koro Koné. Il tient cependant à rappeler que « avant tout, on est aussi joueur ».