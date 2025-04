Anthony Braizat en terre connue

Anthony Braizat est de retour à la Pontaise. Neuchâtel Xamax affronte le Stade Lausanne-Ouchy vendredi à 19h30 en Challenge League. Les « rouge et noir » auront face à eux une équipe en pleine bourre, qui reste sur quatre matches sans défaite. Une équipe que l’entraîneur xamaxien connaît bien : Anthony Braizat a fêté une promotion en Super League avec le SLO lors de la saison 2022/2023. Le technicien français se réjouit de ces retrouvailles. « Ça fera plaisir de revoir les anciens joueurs et les anciens de la direction », dit-il. Mais il ne fera pas le déplacement pour rien. Il espère ramener « un point ou trois si possible » à la Maladière.