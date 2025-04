Salim Ben Seghir se « sent bien » au sein du collectif de Neuchâtel Xamax

Rebondir après Vaduz

En léger mieux sur sa pelouse ces derniers temps, la troupe d’Anthony Braizat espère surprendre vendredi soir des Argoviens deuxièmes au classement, mais en légère perte de vitesse. Toutefois, Xamax espère surtout gommer sa défaite frustrante du week-end dernier contre Vaduz. À la peine dans le jeu, les « rouge et noir » avaient encaissé le but décisif en fin de rencontre. « Nos résultats sont en dents de scie. On gagne, on perd, on fait match nul donc on n’a pas de continuité. Vendredi, on est devant notre public donc ça nous tient encore plus à cœur de gagner et de montrer une belle image », assène Salim Ben Seghir.