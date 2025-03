Guillaume Furrer veut se révéler à Xamax

Il fait plutôt figure de joker sur l’échiquier d’Anthony Braizat : Guillaume Furrer compte 19 apparitions avec Neuchâtel Xamax depuis sa venue à La Maladière en début de saison. L’ailier gauche genevois a été titularisé à sept reprises, mais il n’a disputé que deux matches complets et inscrit un but : « Personnellement, cela ne me suffit pas. J’ai envie de jouer plus et d’enchaîner des matches pour avoir le rythme de la compétition ». Guillaume Furrer doit encore confirmer qu’il est capable d’occuper un rôle plus intéressant au sein de l’équipe « rouge et noir » et, espère-t-il, pas plus tard que ce dimanche après-midi, au moment de la venue du Stade Nyonnais, en Challenge League de football : « Cela fait partie du job. On ne peut pas toujours jouer », accepte avec humilité l’attaquant de 23 ans, un coéquipier de nature à priori plutôt discrète : « Quand on est remplaçant, l’objectif c’est de rentrer et d’aider l’équipe ».