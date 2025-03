Neuchâtel Xamax veut faire un coup à Aarau

Retrouver le sens du but

Pour faire un coup au Brügglifeld, Neuchâtel Xamax va devoir se montrer plus réaliste que face à Bellinzone dimanche dernier à La Maladière. Contre aux Tessinois, les « rouge et noir » ont beaucoup tiré (six frappes cadrées), mais ont beaucoup raté avant de se faire punir en fin de match. La donne risque d’être bien différente en terres argoviennes et Anthony Braizat le sait : « quand tu ne mets pas le ballon au fond, quand tu ne tues pas le match, tu es toujours à la merci d’un petit couac. Toutefois, il y a de bonnes choses qui se passent, le groupe vit bien et je sens qu’il prend confiance », positive l’ancien du SLO.