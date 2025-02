Pour Xamax, c'est le vendredi avant tout

Les horaires des matches du 4e et dernier tour du championnat de Challenge League de football sont connus. Sur les neuf rencontres au programme, entre le 31 mars et le 23 mai, Neuchâtel Xamax en disputera six le vendredi. Mais l’équipe d’Anthony Braizat entamera ce 4e tour un lundi, à domicile le 31 mars à 19h30, face au FC Schaffhouse. Sa dernière rencontre de l’exercice 2024 – 2025 est programmée vendredi 23 mai à 20h15 devant son public contre Wil. En revanche, Neuchâtel Xamax ne jouera aucun match au stade de La Maladière, sur l’un des deux jours usuels du week-end, le samedi ou le dimanche. /mne