Musa Araz avait « envie de retourner » à Xamax

Neuchâtel Xamax retrouve sa victime favorite. Le club de football « rouge et noir » affronte Schaffhouse vendredi soir à la FCS Arena en Challenge League. La troupe d’Anthony Braizat n’a pas perdu un seul de ses neuf derniers duels contre les Alémaniques. De bon augure alors que Xamax court toujours derrière sa première victoire en 2025. Si la réalité du terrain est difficile pour le club neuchâtelois, la semaine écoulée a réservé une belle surprise. Les « rouge et noir » ont mis sous contrat le milieu de terrain Musa Araz. Il s’agit de son deuxième passage à La Maladière après une première saison en 2020. « J’ai eu un bon passage ici, j’ai gardé de très bons contacts avec certaines personnes du club et c’est ça qui m’a donné envie de retourner ici », explique Musa Araz.