Prestation indigne de Neuchâtel Xamax

Une débâcle pour commencer l’année. Neuchâtel Xamax a repris son championnat de Challenge League comme il l’a terminé en 2024 : par une nouvelle défaite incontestable. Les footballeurs « rouge et noir » se sont inclinés 2-1 face à Stade Lausanne-Ouchy vendredi soir à La Maladière. Les 2'612 spectateurs annoncés ont assisté à un bien triste spectacle.



Après une entame de match réussie et une première demi-heure correcte, ponctuées par l’ouverture du score d’Euclides Cabral, les Xamaxiens n’ont plus rien montré. Les Vaudois ont rapidement égalisé et ont fini logiquement par prendre les devants à un quart d’heure de la fin. Et le score est flatteur tant les Neuchâtelois ont été dominés. Une première donc ratée pour l’entraîneur Anthony Braizat. « Quand tu ne joues que 30 minutes dans un match, c’est difficile de le gagner », soupire le coach français. S’il se dit satisfait de cette première demi-heure, il peine à expliquer la suite. « On s’est liquéfié. Les joueurs ont perdu pied. On a plus voulu jouer, on a reculé complètement. Je ne pense pas que c’est un problème d’attitude. Je pense que c’est le mental qui fait défaut actuellement et peut-être aussi un problème physique. »