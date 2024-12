Anthony Braizat : « Je pense que la place de Neuchâtel Xamax est en Super League »

Et si Anthony Braizat affirme bien que Neuchâtel Xamax devrait évoluer en Super League, il ne compte pas précipiter les choses non plus. Quand on lui demande s’il veut aller chercher la place de barragiste (aujourd’hui à cinq points des Neuchâtelois), il répond que « c’est très loin encore ». Le nouveau coach souhaite d’abord se familiariser avec ses joueurs afin de travailler « dur » à l’entrainement.