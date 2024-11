Jessé Hautier veut à nouveau briller avec Neuchâtel Xamax

C’est un retour qui promet d’être prolifique. Neuchâtel Xamax et Jessé Hautier ont annoncé cette semaine leurs retrouvailles. L’ancien attaquant d’Yverdon Sport avait déjà porté la tunique « rouge et noir » la saison passée en Challenge League de football et avait terminé meilleur buteur du club avec 11 réalisations. Lors de l’exercice actuel, Jessé Hautier a disputé six matches, dont deux comme titulaire avec le club du Nord vaudois. « J’ai eu des discussions en fin de saison passée et au début de celle-ci pour savoir si je voulais rester à La Maladière. Toutefois je voulais essayer avec Yverdon pour ne pas avoir de regret, mais ça n’a pas fonctionné comme je le voulais. Revenir dans un environnement que j’ai beaucoup apprécié était une bonne opportunité pour moi », explique avec beaucoup de lucidité Jessé Hautier.