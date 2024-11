Protêt de Neuchâtel Xamax rejeté

Xamax ne pourra pas rejouer sa rencontre face à Thoune. Le club « rouge et noir » de Challenge League a vu son protêt être rejeté par la commission de discipline de la Swiss Football League (SFL) ce jeudi. Pour rappel, le club de football neuchâtelois contestait juridiquement sa défaite 3-2 subie contre Thoune dans le match au sommet de la Challenge League vendredi dernier. Les Neuchâtelois ont déposé un protêt après la rencontre contre le but égalisateur de Thoune à 2-2. Selon eux, l'arbitre Hüseyin Sanli a commis une irrégularité lors de la scène en question, à savoir qu’il aurait interrompu la partie pour une faute juste avant le but contre son camp du défenseur xamaxien Euclides Cabral. Les « rouge et noir » demandaient que la rencontre soit rejouée. Ce jeudi, la commission de la SFL a indiqué rejeter le protêt, estimant « que l’arbitre a légitiment pu considérer que le ballon n’était plus en jeu – donc derrière la ligne de but – au moment de son coup de sifflet ». Elle précise qu’une « éventuelle erreur de l’arbitre à cet égard relèverait de son appréciation et ne constituerait ainsi pas une faute technique. » Cette décision est donc définitive. /comm-lgn