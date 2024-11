Un Xamax sans pression et sans certitudes avant d’affronter Thoune

Neuchâtel Xamax va passer l’épreuve du feu. Le club de football « rouge et noir » accueille Thoune vendredi soir à La Maladière en Challenge League. Face à des Bernois premiers du classement, la troupe d’Uli Forte doit s’imposer pour rester accrochée au wagon de tête. Après ses trois défaites lors des quatre dernières rencontres, elle occupe le troisième rang avec six points de retard sur les Thounois. Une défaite relèguerait donc Xamax à neuf points de son adversaire du soir. De quoi mettre la pression sur les épaules de Kenan Fatkic et ses coéquipiers ? « Non ! Le classement n’est pas encore décisif car le championnat est encore long, on n’est même pas à la moitié. Toutefois on ne veut rien lâcher et arracher la première place », assène avec conviction l’entraineur xamaxien Uli Forte.