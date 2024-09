Hussayn Touati, le facteur X de Neuchâtel Xamax

Une blessure « bénéfique »

En trois matches, il a inscrit trois buts, dont deux lundi contre le Stade Nyonnais, et signé deux passes décisives. « Ma blessure a été un mal pour un bien. Ça m’a permis de travailler sur quelques points faibles que j’avais et de me renforcer physiquement et mentalement », explique Hussayn Touati. Le numéro 10 xamaxien confie également avoir été touché par la confiance du club et donne notamment l’exemple du président du club Jean-François Collet qui « appelait souvent la clinique pour savoir ou en était ma récupération. »