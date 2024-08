Neuchâtel Xamax reprend confiance à la Maladière

Trois points de plus pour Neuchâtel Xamax dans le championnat de Challenge League. Les « rouge et noir » ont pris la mesure de Vaduz 4-1 vendredi à domicile. Ils mettent fin à deux douloureuses défaites de rang. Les Neuchâtelois reprennent confiance à domicile avant une pause de trois semaines dans la compétition et iront affronter Schaffhouse le 20 septembre. Développement suit. /Sdu