À Xamax, Paschal Onyekachi chasse les buts

Changer son style de jeu

De son propre chef, Paschal se définit comme « un buteur qui adore prendre les espaces dans les défenses adverses ». La saison passée, il avait d’ailleurs inscrit quatre buts et signé trois passes décisives en 17 rencontres avec le Sporting Lagos dans la Ligue professionnelle de football nigériane. Après une expérience en Suède en 2018, c’est la deuxième fois seulement que le numéro 22 xamaxien tente sa chance hors d’Afrique. De quoi l’obliger à changer quelque peu son jeu. « En Suisse, on joue un football plus tactique que celui au Nigéria. Là-bas, on a un jeu plus physique avec des équipes dures. On peut même dire que tout est différent entre les deux championnats », analyse Paschal Onyekachi.