C’est reparti pour la 1re Ligue de football

Cette saison, l’objectif principal des Chaux-de-Fonniers, c’est la Coupe de Suisse. « On aimerait se qualifier, on a un premier match avec un adversaire à notre portée », à savoir Pristina Berne, un autre club de 1re Ligue. Rencontre prévue le 19 octobre à La Charrière. En championnat, c’est le maintien que vise le FCC. « Tout en intégrant des juniors du club », relève Meho Becirovic. Pour sa première saison, l’entraineur souhaite bien sûr atteindre les objectifs du club, mais aussi de « tester mon côté entraineur, tactique et philosophie de jeu ».