Bilan de saison contrasté pour Coffrane et La Chaux-de-Fonds

Du côté de La Charrière, la dégringolade du FC La Chaux-de-Fonds est encore plus conséquente (de la 6e à la 12e place donc). L’entraîneur Pascal Oppliger l’explique en priorité par la cure d’amaigrissement qui est intervenue lors du mercato hivernal. Il a perdu plusieurs joueurs clés, notamment son capitaine Fabio Lo Vacco ainsi que ses deux meilleurs buteurs Albert Makoubé et Julien Chappit. Son effectif a été rajeuni et complété par des jeunes issus du club. C’est un point positif mais qui n’assure pas l’avenir : « La vision ou la stratégie pour le futur ne me semble pas complétement en place. J’ai des doutes. C’est aussi la raison pour laquelle j’ai choisi de ne pas prolonger mon contrat », insiste Pascal Oppliger.