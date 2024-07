Premier contrat pour deux jeunes xamaxiens

Neuchâtel Xamax offre un premier contrat professionnel à deux espoirs. Le club de Challenge League de football annonce mardi la signature de Francesco Lentini et de Hugo Bigirimana. Le premier nommé, jeune ailier de 17 ans, a suivi une partie de sa formation à la Xamax Academy avant de tenter sa chance au Grasshopper Club de Zürich. De retour à la Maladière dans l’équipe des M19 en janvier dernier, le Biennois a effectué la préparation avec la première garniture cet été « se montrant à son affaire lors des amicaux disputés en amont du championnat », précise un communiqué de Neuchâtel Xamax.





Un troisième gardien à la Maladière

De son côté, Hugo Bigirmana a suivi toute la filière de formation au sein de la Xamax Academy. Âgé de 19 ans, il sort d’une très bonne saison personnelle au sein de l’équipe M19 de la structure « rouge et noir ». Ayant participé à la préparation et aux amicaux de présaison, Bigirimana sera attitré au poste de 3e gardien pour cet exercice 24-25, derrière Anthony Mossi et Edin Omegaric. /comm-gjo