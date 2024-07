Brillani Soro reste fidèle à Neuchâtel Xamax

Neuchâtel Xamax joue la carte de la continuité. Le club de football « rouge et noir » annonce mardi après-midi la prolongation du contrat de Brillani Soro. Le jeune défenseur central de 19 ans, formé à la Xamax Academy, avait signé son premier contrat professionnel en janvier dernier et avait depuis disputé 15 matches de Challenge League. « J’ai toujours évolué à Xamax et c’est une très grande fierté de prolonger mon engagement ici », explique Brillani Soro dans un communiqué du club. La durée de son contrat n’a toutefois pas été révélée. /comm-gjo