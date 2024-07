« Un mix intéressant » dans l’effectif de Xamax

C’est le moment tant attendu pour Neuchâtel Xamax. La saison de Challenge League de football commence ce vendredi à 19h30 à la Maladière. Les « rouge et noir » accueillent Stade Lausanne Ouchy, fraichement relégué de Super League. Le mercato neuchâtelois a été animé ces dernières semaines, avec 14 départs et 13 nouvelles arrivées. Le travail de l’ombre a commencé très tôt pour le directeur général du club Tiziano Sorrenti et son équipe. « Durant le mois de juin, nous avons engagé une dizaine de joueurs déjà », développe Tiziano Sorrenti. « Le coach a profité de cette période de préparation pour organiser des activités en dehors du terrain pour favoriser la cohésion du groupe. »