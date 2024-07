L’heure de la reprise a sonné pour Neuchâtel Xamax

Avec quel argent ?

Dans ce contexte, on peut supposer que ce mercato estival a plus pesé que de coutume sur les finances de Neuchâtel Xamax. Si le club n’a pas dû débourser des sommes folles en indemnités de transferts, la masse salariale a dû augmenter de manière importante avec le profil des joueurs arrivés. Comment le directoire « rouge et noir » a-t-il trouvé l’argent pour ce mercato ambitieux ? Est-il allé puiser dans les fonds obtenus grâce à la revente la saison passée des talentueux Franck Surdez et Zachary Athekame ? « On a réinvesti un bout, mais ce n’est pas qu’une question d’argent. Ce n’est pas toujours les joueurs les plus chers qui sont les plus forts », philosophe le président du club.