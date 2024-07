Effectif à priori équilibré pour Xamax

Neuchâtel Xamax a fait les présentations, en Challenge League de football. Le public de La Maladière a en effet pu découvrir les nouveaux visages du club « rouge et noir » ce samedi, avant un ultime match de préparation contre le FC Lausanne-Sport. 24 joueurs, dont trois gardiens, constituent l’effectif pour la future saison 2024-2025. Tous les postes ont été doublés. Mais la moitié de cet effectif est formé par des nouveaux venus. Directeur du football de Neuchâtel Xamax, Christophe Moulin se plaît également à relever que le quart du contingent comprend des éléments issus de la Xamax Academy : « C’est la volonté du club d’intégrer aussi des jeunes de l’académie. Faire une bonne formation, c’est une chose et leur permettre d’arriver en haut, cela en est une autre », souligne Christophe Moulin. « On a la chance à Neuchâtel d’avoir Uli Forte qui est ouvert pour les intégrer. » L’effectif xamaxien paraît aujourd’hui bien équilibré entre éléments chevronnés et joueurs en devenir.