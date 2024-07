Xamax signe un nouvel attaquant

Neuchâtel Xamax a peut-être trouvé son buteur en la personne de Paschal Onyekachi Durugbor. L’arrivée du Nigérian a été officialisée jeudi par le club « rouge et noir ». La durée de son contrat n’a pas été dévoilée. La signature de ce dernier intervient après deux semaines de tests concluants. Le Nigérian a notamment inscrit un doublé mercredi, lors de la victoire 3-0 de Xamax face à Sion en match amical. Le joueur offensif, capable d’évoluer en pointe et sur les couloirs arrive tout droit du Nigeria. Il avait tenté une première expérience en Europe auprès du Växjö BK (club suédois) en 2018. L’attaquant de 24 ans était ensuite passé par la Tunisie et la Libye avant de retourner dans son pays en octobre 2023. Il avait également porté le maillot de son équipe nationale en moins de 20 ans en 2019, avec laquelle, il a effectué trois matches pour un but. /comm-yca