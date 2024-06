Xamax signe un nouveau défenseur

Neuchâtel Xamax renforce son arrière-garde. Le club « rouge et noir » de football annonce ce lundi la signature de Lavdrim Hajrulahu. Le défenseur central arrive en provenance de Stade Lausanne-Ouchy (SLO). Le robuste arrière (1m87), âgé de 26 ans, avait suivi la formation à Team Vaud avant de s’engager chez les voisins stadistes en janvier 2017. Depuis sa signature dans le club lausannois, Lavdrim Hajrulahu a activement participé à l’ascension et à la croissance du club. La saison dernière, il a disputé 37 des 38 matches de Super League du SLO. L’ancien capitaine des Stadistes avait également eu l’honneur de vêtir le maillot de l’équipe nationale du Kosovo en 2021, sélectionné pour deux rencontres. « Je me réjouis déjà de cette nouvelle étape dans ma carrière. Xamax est un club de tradition et je suis très heureux d'arriver chez les 'rouge et noir' », déclare le nouveau Xamaxien, cité dans le communiqué. /comm-lgn