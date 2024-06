Koro Koné : « Je me rapproche de ma famille »

Neuchâtel Xamax est de retour au travail. En plein Euro de football, la formation « rouge et noir » a entamé ce mercredi après-midi sa préparation en vue de la reprise du championnat de Challenge League 2024 – 2025. L’effectif est encore incomplet. Il ne reste que douze joueurs de la saison écoulée. Six transferts ont toutefois déjà été réalisés. Les nouveaux venus se nomment Guillaume Furrer, Jonathan Fontana, Mickaël Gonçalves, Euclides Cabral, Roland Ndongo et surtout Koro Koné. Âgé de 34 ans, l’attaquant ivoirien a signé pour deux ans. Il a déjà passablement bourlingué. Son sens du but a notamment fait le bonheur de Servette, Yverdon et Thoune. Plusieurs arguments l’ont incité à rejoindre la Maladière : « Si Xamax est un club connu en Suisse romande, j’avais aussi d’autres pistes. Mais, lorsque l’opportunité s’est présentée de venir ici, je l’ai saisie. Cela me rapproche de ma famille qui habite à Yverdon. C’est important. Pour moi, lorsqu’on est bien à la maison, on est forcément bon dehors », raconte en toute humilité cet attaquant au sens du but reconnu. « Je connais aussi bien le coach. Nous avions travaillé une année ensemble à Yverdon. Que ce soit au niveau sportif ou humain, c’est un entraîneur qui est très proche de ses joueurs. »