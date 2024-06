Un jeune ailier rejoint Xamax

Nouvelle signature à Neuchâtel Xamax. Le club « rouge et noir » de football annonce ce mardi qu’il a engagé Guillaume Furrer pour le prochain exercice de Challenge League. Âgé de 23 ans, l’ailier gauche évoluait à Baden la saison dernière, un club avec lequel il a disputé 27 matches pour un total de quatre buts marqués et de deux assists délivrés.

Formé à Genève, Guillaume Furrer a pris la direction de l’Academy du FC Zurich en 2017 pour trois saisons. Il a ensuite quitté la Suisse pour rejoindre le secteur de formation du SC Freiburg, d’abord en moins de 19 ans puis dans la deuxième équipe du club allemand. L’ailier a notamment comptabilisé 23 rencontres de troisième Bundesliga. L’ancien international junior était revenu en Suisse, au FC Baden, en septembre de l’année dernière.

« Je suis très heureux de rejoindre Neuchâtel Xamax. Je me réjouis déjà de ce nouveau défi, de découvrir la Maladière et le public », confie-t-il dans le communiqué du club « rouge et noir ». /comm-lgn