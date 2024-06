Bilan positif pour Franck Surdez à La Gantoise

Franck Surdez trace sa route dans son « nouveau monde ». Transféré à La Gantoise fin janvier, l’ancien joueur de Neuchâtel Xamax vient de clôturer sa saison avec son club de 1re division belge ce week-end. Une aventure faite de haut et de bas, mais globalement positive selon le footballeur neuchâtelois.





Faire sa place

Arrivé en fin de mercato dans sa formation de Gand, Franck Surdez a d’abord dû passer plusieurs semaines à s’acclimater : « Humainement, c’était facile. Le groupe est très accueillant. Sportivement, ça a été un peu plus dur, car c’est plus physique et plus technique ici », relève le Neuchâtelois. Conséquence directe, l’ancien « rouge et noir » n’a que peu joué lors de son arrivée. Il a cumulé 52 minutes de jeu lors des huit rencontres de championnat régulier disputées ce printemps. « C’était un peu dur, mais je m’attendais à ça », explique Franck Surdez.