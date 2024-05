Football régional : déjà deux promotions confirmées

Une semaine après s’être affrontés en finale de la Coupe neuchâteloise de football, deux clubs ont signé leur promotion ce week-end. En 2e ligue, le FC Bosna Neuchâtel a battu le FC Hauterive 2-1 samedi soir. A trois journées de la fin du championnat, et avec 10 points d’écart sur le deuxième, Le Parc, les Neuchâtelois ne peuvent plus être rejoints au classement. Ils s’assurent ainsi la promotion en 2e ligue inter. « C’était un projet d’il y a trois à quatre ans déjà. Quand on était en 3e ligue, on a déjà commencé à préparer l’équipe pour la 2e inter », détaille le président de Bosna Neuchâtel, Hasan Selimovic. « Pour l’instant, l’objectif est de se stabiliser à ce niveau, et après, pourquoi ne pas aller plus loin. » Rappelons que Bosna a été promu en 2e ligue en début de saison.