La valse des groupements juniors dans le foot neuchâtelois

Les rapprochements se font, se défont et se refont dans le football neuchâtelois. Plusieurs nouveaux groupements juniors vont voir le jour la saison prochaine au sein de l’ANF. Le FC Bôle et le FC United Milvignes créent le « Team Milvignes ». Le FC Helvetia, le FC Espagnol Neuchâtel et le FC Bosna Neuchâtel s’unissent sous le « Team Neuchâtel ». Enfin, le FC Ticino et le FC Le Communal Sport Le Locle font naître le « Team CSL – Ticino ». Et tous les présidents contactés le clament haut et fort, les jeunes sont au centre de ces projets et n'ont pas l’idée de se regrouper pour bénéficier d’une formation juniors de foot à 11, nécessaire aujourd’hui pour qu’une équipe puisse évoluer en 2e ligue. Une règle qui pourrait d’ailleurs être abolie selon les bruits de couloirs.





« Faire germer la graine à Milvignes »

Après la disparition du « Team Littoral », qui réunissait le FC Boudry, le FC Colombier et le FC Bôle, de nouvelles synergies se développent. Le FC United Milvignes et le FC Bôle ont décidé de collaborer étroitement avec ce groupement juniors intitulé « Team Milvignes ». Les deux clubs étaient d’ailleurs à deux doigts de fusionner, mais « des soucis de communication et un délai très court » ont fait capoter le projet du côté de Bôle, précise Michaël Oberhänsli. Le président du FC United Milvignes souligne toutefois que « le projet n’est pas enterré ». Cette première étape avec la création de ce groupement pourrait « faire germer la graine, celle d’une fusion entre les trois clubs de la commune, ce que les autorités verraient d’un bon œil ».

L’idée avec ce groupement est que « les joueurs soient affiliés à un team, mais pas un club et il s’agit de créer une identité et que les joueurs bougent entre les deux villages au cours de leur cursus de formation ». La ligne directrice tient en deux mots : « collaboration et transparence ». Le « Team Milvignes » sera composé, et c’est nouveau, d’une école de foot, aujourd’hui appelée juniors G. Il y aura également deux équipes de F, une de E, deux de D et la création d’une équipe de C.



Le président du FC Bôle, Marco Aloe, explique que les deux clubs partagent les mêmes valeurs et la même philosophie du football. « On vise le plaisir avant tout. Ce groupement doit offrir un encadrement de qualité pour les jeunes du coin, une progression à leur rythme, du temps de jeu, dans un esprit de convivialité et de partage sur et autour des terrains, sans la pression du foot élitaire ».





Quid du FC Colombier ?

Le président du FC Colombier, Joaquim Passos, explique rester ouvert aux discussions pour un futur rapprochement avec les clubs environnants, mais ne veut « pas fusionner pour juste fusionner ». Avec 200 juniors au sein du club, le FC Colombier peut vivre seul. Il connaît d’ailleurs un succès important avec de nombreux jeunes présents à toutes les échelles de formation et un encadrement de qualités proposé par des entraîneurs qualifiés. Le boss des Chézards ne ferme toutefois pas la porte à un nouveau projet de groupement, « mais il doit être fort, bien ficelé avec des ambitions ». Avant de poursuivre, « de toute façon les collaborations existaient déjà et se poursuivront ». En attendant, le club se prépare à célébrer son 100e anniversaire en 2023 dans un « esprit de famille »





Un groupement pour les petits clubs

Le « Team Neuchâtel » proposera lui une alternative aux jeunes de la ville, autre qu’Audax-Friul. Un projet porté par le FC Espagnol Neuchâtel et le FC Helvetia auquel le FC Bosna Neuchâtel est venu se greffer tout récemment. Basé à Pierre-à-Bot, le groupement comptera des équipes de G, F et A. « La création d’une équipe de juniors C est en bonne voie, et il ne manque plus grand-chose pour qu’une équipe féminine de FF15 voit le jour », explique Tiago Pereira. Le président du FC Helvetia précise encore que ce groupement demeure ouvert aux autres « petites » équipes du « Grand Neuchâtel ».





Ticino et Communal main dans la main

Un vent de renouveau souffle aussi au Locle. Le FC Ticino et le FC Le Communal Sport Le Locle vont faire un bout de chemin ensemble sous l’égide du « Team CSL -Ticino ». « L’idée est d’offrir à nos juniors un parcours avec une suite et que les gamins formés au sein du club ne partent pas ailleurs, faute d’équipe ». Le président du FC Ticino, André Gonçalves, est fier du nouvel état d’esprit naissant au sein de son club avec des parents investis et qui suivent leur progéniture dans une ambiance familiale. « Jusqu’ici, nos équipes juniors s’arrêtent en D, à court terme, nous aimerions avoir toutes les catégories de jeu représentées ».



Au FC Communal, il n’y a pas de juniors. Son président, Bekim Fifaj proche du FC Ticino pour y avoir joué, explique que « la phase de recrutement bat son plein et que des équipes de juniors C et A seront probablement inscrites lors du prochain exercice, avec notamment des jeunes qui ont arrêté le foot et veulent reprendre chez nous. Et dans l’idéal, nous aurons des B d’ici deux ans ». Il souligne encore vouloir apporter un « coup de main » dans la formation. De nombreux joueurs de sa première équipe aimeraient entraîner, l’occasion de les mettre à disposition de ce nouveau groupement.



Et le rapprochement sera aussi géographique, vu que le FC Ticino va prendre ses quartiers au Communal et occupera l’un des trois terrains situés sur les hauteurs de la ville. /jpp