Michael Gonçalves est de retour à Neuchâtel Xamax

Michael Gonçalves est de retour à la Maladière. Le latéral droit de 29 ans s'est engagé avec Neuchâtel Xamax en Challenge League de football en provenance de Winterthour. L'annonce a été faite mardi. Il avait déjà porté la tunique « rouge et noir » lors de la saison 2016-2017. Xamax avait alors terminé deuxième derrière le FC Zurich. Durant sa carrière, Michael Gonçalves a disputé plus de 120 matches de Challenge League et 40 en Super League. La durée de son contrat n'a pas été communiquée.