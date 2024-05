Grand ménage à Neuchâtel Xamax

Les grands travaux commencent du côté de Neuchâtel Xamax. Vingt-quatre heures après avoir terminé sa saison de Challenge League de football au quatrième rang, le club de la Maladière a communiqué mardi sur la situation contractuelle de plusieurs joueurs en vue de la saison 2024-2025. Le directoire « rouge et noir » annonce que six joueurs en fin de contrat ne seront pas conservés. Il s’agit de Mats Hammerich, Adam Ouattara, Mirza Mujcic, Alexander Winkler, Izer Aliu et Soumaila Bakayoko. Xamax annonce également que les prêts de Salim Ben Seghir, Sébastien Moulin et Jessé Hautier sont arrivées à leur terme. Ces nouvelles viennent s’ajouter à celles de la semaine dernière qui ont fait écho aux départs de Dominik Schwizer et Danilo Del Toro à Vaduz, et à celui d'Ashvin Balaruban. Xamax va également perdre cet été son latéral Zachary Athekame, en partance pour Young Boys.

Le club a déjà mis sous contrat pour la saison prochaine les latéraux Euclides Cabral et Jonathan Fontana. /comm-dpi