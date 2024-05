Neuchâtel Xamax doit faire fi des « inquiétudes »

Un ultime tour d’honneur à domicile pour Neuchâtel Xamax. Le club « rouge et noir » dispute son dernier match de la saison de Challenge League de football à la Maladière ce vendredi. Les Xamaxiens y reçoivent le Stade Nyonnais dès 20h15. Et si certains joueurs neuchâtelois se contenteront d’un au revoir, plusieurs autres feront leurs adieux au public « rouge et noir ». C’est notamment le cas de Danilo Del Toro, Dominik Schwizer et Ashvin Balaruban, annoncés sur le départ cette semaine.





Des changements qui inquiètent

Ces annonces ont provoqué certaines craintes chez les supporters et résonnent jusque dans le vestiaire xamaxien. « Les joueurs décisifs des quatre derniers matches sont sur la voie de départ, c’est vrai que c’est inquiétant. Et pour les joueurs aussi », relève le défenseur de la Maladière, Fabrice N’sakala.