Trois points dans le viseur de Xamax

Dernière ligne droite pour performer

En comptant cette rencontre face à Schaffhouse, il ne reste déjà plus que six matches à disputer cette saison pour Neuchâtel Xamax. Une fin d’exercice qui rime avec fin de contrat pour bon nombre de joueurs. C’est le cas par exemple d’Izer Aliu, qui entend profiter de sa nouvelle place de titulaire et de ces dernières journées pour montrer son plein potentiel : « J’ai travaillé dur pour redevenir titulaire. Lors des prochains matches, je vais essayer de tout donner et on verra ce qui en ressort ».