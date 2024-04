Trois prolongations à Xamax

Kenan Fatkic, Sead Hajrovic et Yoan Epitaux restent à Xamax. Le club de Challenge League de football annonce ce mercredi matin la prolongation de leurs contrats. Des prolongations qui « soulignent notre détermination à bâtir une équipe compétitive pour la prochaine saison », se réjouit le président de Neuchâtel Xamax Jean-François Collet, cité dans le communiqué. Il ajoute que « la prolongation de Yoan Epitaux démontre également notre volonté de miser sur des joueurs formés au club. ». Le capitaine des « rouge et noir » Kenan Fatkic (Xamaxien depuis 2022), tout comme Sead Hajrovic (à Neuchâtel depuis le début de la saison) ont été des pions essentiels de l’alignement d’Uli Forte, avec respectivement 28 et 25 apparitions en championnat sur 30 matches. Yoan Epitaux, blessé depuis le mois de février, a quant à lui disputé seize rencontres cette saison, précise le communiqué. /lgn