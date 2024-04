« Un rêve depuis tout petit » pour Brillani Soro

Neuchâtel Xamax veut poursuivre sur sa lancée. Après leur victoire vendredi sur Schaffhouse, les footballeurs « rouge et noir » vont affronter Sion, le leader de Challenge League, ce mardi à 20h15. Pour cette rencontre, Uli Forte pourra à nouveau compter sur sa jeune recrue : le défenseur Brillani Soro. Formé au club, il a signé son premier contrat professionnel avec Xamax en début d’année. Ses premiers pas en tant que joueur de la première équipe en Challenge League étaient justement lors d'un match contre Sion. Depuis, il a même rejoint le onze de base neuchâtelois. Joueur agressif et qui aime bien jouer avec le ballon, selon lui, le défenseur de 19 ans peut compter sur les conseils des autres joueurs plus expérimentés pour s’améliorer. Et Brillani Soro sait qu’il peut encore progresser dans plusieurs domaines, notamment la concentration.