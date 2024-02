Le FC Val-de-Travers est né

Un nouveau club de football est né dans le canton de Neuchâtel. Le FC Val-de-Travers est issu de la fusion entre le FC Couvet et le FC Fleurier. Les deux clubs ont approuvé cette union jeudi soir lors de leur assemblée générale respective. A Fleurier, les membres ont approuvé la fusion à l’unanimité. Du côté de Couvet, la réforme a été acceptée par 99 voix pour, contre 19 voix contre. 75% des participants devaient approuver la fusion pour que celle-ci soit entérinée. Le nouveau comité a également été très largement validé. L’objectif du nouveau club est de rapidement militer en 2e ligue régionale.





Une fusion à deux, et non plus à quatre

Le projet présenté en décembre prévoyait pourtant une fusion à quatre clubs, avec St-Sulpice et Môtiers. Les Môtisans ont décidé en assemblée de refuser le projet, vendredi dernier. Les membres de St-Sulpice n’ont même pas voté, puisque le projet de convention qui leur était soumis ne proposait pas cette option. /swe