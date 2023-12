A un pas de la création du FC Val-de-Travers

Le FC Val-de-Travers pourrait bien voir le jour au printemps prochain. C’est en tout cas le but de la dizaine de membres des quatre clubs de football qui travaillent ensemble depuis six mois, dans un comité de pilotage. Le FC Fleurier et le FC Couvet discutent de cette fusion depuis 2021, alors que leurs 350 juniors sont déjà réunis au sein du Groupement Val-de-Travers. Depuis cette année, le FC Môtiers et le FC Saint-Sulpice font également partie de cette aventure à quatre. Ces derniers mois, des représentants des clubs ont travaillé en petits groupes, afin de créer un dossier de fusion pour le soumettre à leurs membres respectifs. Une dizaine de personnes ont également déjà été approchées, afin de créer un premier comité de fusion, avant l’éventuelle assemblée générale constitutive.





Objectif : retrouver la 2e ligue avec les jeunes du cru

Au niveau sportif, les discussions sont claires : le futur FC Val-de-Travers devrait rapidement retrouver la 2e ligue régionale. Six équipes masculines d’actifs existent aujourd’hui au Val-de-Travers, et le comité de pilotage estime qu’en réunissant les forces, une équipe pourrait rapidement jouer la promotion de la 3e ligue à la 2e. « Tout le monde partage l’idée de proposer un FC Val-de-Travers qui représente cette région. A plus ou moins long terme, le but est de recréer une équipe forte » explique Christopher de Sousa, un des membres du comité de pilotage. Cela permettrait de bonnes perspectives pour les juniors, qui évoluent aujourd’hui ensemble au sein du Groupement Val-de-Travers, avant d’être séparés entre Couvet et Fleurier à l’âge adulte. Le développement du football féminin est également prévu, surtout après le titre la saison dernière des jeunes Covassonnes en FF19 lors de la Coupe neuchâteloise.