« Ca fait du bien de ne pas prendre de but », souffle Théo Guivarch

A l’interview, Théo Guivarch finit par laisser échapper quelques sourires. Le portier « rouge et noir » n’a pas toujours été à la fête depuis son arrivée à Neuchâtel Xamax, mais vendredi dernier à Nyon, le Breton n’a pas pris un seul goal. Et ça « fait du bien », lâche le dernier rempart xamaxien.

On a vérifié : Xamax n’avait plus blanchi d’adversaire depuis le 10 novembre et le triomphe neuchâtelois 4-0 à Baden.

Les « rouge et noir » aimeraient avoir un peu plus de suite dans les idées et gagner un deuxième match de suite en battant Thoune ce vendredi (19h30). « C’est vrai qu’on a un peu de mal à enchaîner depuis un petit bout de temps. C’est un gros match qui nous attend et on a vraiment hâte de le jouer », salive Théo Guivarch.