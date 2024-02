Zachary Hadji arrive à la Maladière avec « beaucoup d’envie »

Après un match nul et deux défaites en ce début d’année en Challenge League, les joueurs de Neuchâtel Xamax ont reçu du renfort. Le club « rouge et noir » a signé deux joueurs peu utilisés en Super League. L’ancien milieu offensif xamaxien Samir Ramizi a été libéré par Winterthour et Zachary Hadji prêté par Stade Lausanne Ouchy à Xamax jusqu’à la fin de la saison.

Si Ramizi a préféré éviter les médias pour se concentrer sur le match de ce vendredi contre Stade Nyonnais (19h30, en direct sur RTN), Hadji s’est prêté au jeu de l’interview.

Cet avant-centre franco-marocain de 27 ans n’a disputé que cinq matches cette saison dans l’élite. Il sait que le club de la Maladière a besoin d’un buteur. Mais il ressent davantage d’impatience que de pression. Tout ce qu’il désire, c’est jouer et marquer. « Pour moi, la confiance, c’est ce qui fait 80% du footballeur », ajoute-t-il.