Xamax ne se rassure pas, même à domicile

La Maladière n’a pas résonné aux cris de victoire de Neuchâtel Xamax ce vendredi. La formation dirigée par Uli Forte a été battue par Bellinzone 1-0 dans le championnat de Challenge League. Les joueurs tessinois ont inscrit un but dès la 6e minute de jeu sans laisser l’occasion aux « rouge et noir » de reprendre l’avantage. Les footballeurs neuchâtelois enregistrent leur 3e match sans victoire consécutive et se retrouvent à la 6e place de la compétition, à quatre points de Baden, « lanterne rouge » en Challenge League. Développement suit. /Sdu