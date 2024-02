Xamax : « Il faut montrer une réaction »

Neuchâtel Xamax court toujours après sa première victoire de l’année en championnat. Après un match nul face à Baden et une défaite sur la pelouse de Vaduz, les « rouge et noir » reçoivent Bellinzone vendredi soir en Challenge League de football. Avec un seul point récolté en deux matches disputés depuis la reprise, les « rouge et noir » font du surplace et voient le fond de classement se rapprocher. Les Xamaxiens ne comptent plus que quatre points d’avance sur la dernière place occupée par Baden. De quoi craindre une relégation ? « C’est très serré, tout le monde se bat contre la relégation, pas seulement Xamax », coupe le coach de l’équipe, Uli Forte. « On peut se libérer un peu si on fait le boulot vendredi », souligne-t-il.