Dominik Schwizer prêté à Xamax

Neuchâtel Xamax se renforce. Le club de Challenge League de football annonce ce jeudi l’arrivée en prêt de Dominik Schwizer. Ce milieu de terrain gauche évoluait au Lausanne-Sport en Super League depuis le début de la saison 2022-2023. Âgé de 27 ans, il a disputé 136 matches de Challenge League et 26 de Super League. Cette saison, il a joué dix rencontres sous le maillot lausannois, pour 188 minutes de jeu et un goal marqué. Il pourra ainsi « apporter son expérience aux Xamaxiens », selon le communiqué. Dominik Schwizer est prêté aux « rouge et noir » jusqu’au terme de l’exercice. /comm-lgn