Neuchâtel Xamax : « On veut commencer avec une victoire »

Neuchâtel Xamax veut montrer à son public qu’il est prêt à gagner en Challenge League de football. Le championnat reprend à domicile vendredi soir à 20h15 contre Baden pour les « rouge et noir ». Après six semaines de préparation pendant la pause hivernale, les footballeurs de Xamax sont prêts comme l’affirme leur entraineur Uli Forte. Ce dernier est content de la forme de ses joueurs. Mentalement, l’objectif est clair : « Une victoire ! C’est l’objectif qu’on s’est mis en tête pendant la préparation. On veut tout de suite montrer aux spectateurs qu’on est là ». Un avis partagé par le capitaine Kenan Fatkic, qui souligne que son équipe « est 100% prête. On se connait aussi bien mieux qu’avant » rappelle le milieu de terrain Xamaxien.