Deux départs à Xamax

Neuchâtel Xamax se sépare de deux joueurs. A quelques jours de la reprise du championnat de Challenge League de football, le club « rouge et noir » a annoncé ce lundi avoir trouvé un accord avec le Sénégalais Amadou Dia Ndiaye et le Ghanéen Frank Amoabeng pour une résiliation anticipée de leur contrat respectif. Les deux joueurs étaient arrivés lors du mercato hivernal de la dernière saison. Ils auront respectivement effectué 17 et 12 matches sous les couleurs xamaxiennes.

Neuchâtel Xamax entamera la seconde partie du championnat ce vendredi 26 janvier à domicile contre Baden. /comm-mne