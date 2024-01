Neuchâtel Xamax tient son rang en amical

Neuchâtel Xamax fait valoir son statut. L’équipe de Challenge League de football a disposé du FC Naters, pensionnaire de 1re Ligue, 6-1 samedi après-midi en match amical. Malgré des températures négatives, les hommes d’Uli Forte ont réussi à imposer leur jeu pour l’emporter largement à la Maladière.

Système en rodage

C’est avec un 4-4-2 quelque peu revisité qu’Uli Forte a décidé d’entamer cette rencontre amicale avec notamment le duo Angelo Campos et Simone Rapp en pointe. A noter également les présences de l’Anglais Alfie Cicale au milieu de terrain et du jeune joueur du Team BEJUNE M19 Enis Talovic en défense, tous deux à l’essai.

Les Xamaxiens ont rapidement pris le jeu à leur compte dans cette rencontre, l’ouverture du score est d’ailleurs tombée logiquement à la 18e minute de jeu grâce à une conclusion d’Angelo Campos sur un bon centre de Danilo Del Toro.

Les joueurs de la Maladière ont ensuite confirmé leur supériorité en inscrivant le 2-0 sur un coup franc dans la surface botté par Izer Aliu à la 23e. Le 3-0 tombait encore comme un fruit mûr à la 29e grâce à Danilo Del Toro, bien servi par Simone Rapp.

Nouvelle mi-temps, nouvelle équipe

Mis à part Ashvin Balaruban, entré en fin de première mi-temps, et Enis Talovic, l’intégralité de l’équipe a été changée à la pause. De multiples entrées qui ont permis aux « rouge et noir » d’aggraver le score par Lucas Marin, Soumaila Bakayoko et Jessé Hautier.

Après cette victoire nette et presque sans bavure, Neuchâtel Xamax poursuivra sa préparation en vue de la reprise face à Bienne le mercredi 17 janvier à 19h15. /gjo