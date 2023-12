Jean-François Collet : « On aurait pu faire mieux »

Joyaux à vendre ?

Le mercato s’annonce donc calme du côté de La Maladière. Mais quid de l’attaquant Franck Surdez, auteur de sept buts et sept passes décisives, et du latéral Zachary Athekame, buteur vendredi contre Aarau. Ce sont les deux hommes forts de Xamax. Les internationaux M21 attirent déjà les convoitises de club de Super League et étrangers. Des ardeurs que l’entraineur Uli Forte s’efforce de calmer. « J’ai dit aux deux qu’un jour, ils joueraient en Super League. Mais une fois qu’ils feront le pas, ils doivent être prêts. C’est pour ça qu’ils doivent rester cet hiver », analyse le coach « rouge et noir ».